Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşimi Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde yerleşim yerlerini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Ayrıca, son 24 saatte birçok Ukrayna cephaneliğinin imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilerek, "Sumi bölgesinde Vodolagi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Novopol yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Sumi'deki ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar fırlatıcı sisteminin ve mühimmatlarının yok edildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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