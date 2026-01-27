Haberler

Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracı da imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Kupyansk-Uzlovoy, Zaporijya bölgesinde de Novoyakovlevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
