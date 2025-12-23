Haberler

Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde toplam iki yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın saldırılarına karşı misilleme yapıldığı bilgisi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği aktarılan açıklamada, buna karşılık Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve enerji tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırının, hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil, karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla düzenlendiği belirtilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Harkiv bölgesindeki Vilça yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
