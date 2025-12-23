Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde toplam 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdikleri belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Prilipka, Dnipropetrovsk bölgesinde de Andreyevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği aktarılan açıklamada, buna karşılık Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve enerji tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırının, hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil, karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla düzenlendiği belirtilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Harkiv bölgesindeki Vilça yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.