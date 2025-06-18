Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rus güçlerinin son 24 saatte Ukrayna'ya ait 236 İHA'yı vurduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey ve Batı askeri gruplarına bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Novonikolayevka ve Harkiv bölgesindeki Dolgenkoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 236 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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