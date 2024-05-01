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Rusya, Ukrayna'da ele geçirilen NATO silahlarını sergiliyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalarda ele geçirilen NATO ülkeleri menşeili silah ve askeri teçhizatları Moskova'da sergilemeye başladı. Sergide, Leopard, M1 Abrams ve diğer dikkat çeken silahlar yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında Leopard ve M1 Abrams tankların da bulunduğu Ukrayna'daki çatışmalarda, Rus ordusunca ele geçirilen NATO ülkeleri menşeili silah ve askeri teçhizatları Moskova'da sergilemeye başladı.

Zafer Parkı'ndaki Zafer alanında bugün itibarıyla Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30'dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerinden oluşan sergi ziyaretçilere açıldı.

"Tarih tekerrür ediyor" sloganıyla açılan serginin başlangıcına 2. Dünya Savaşı'ndan Sovyet ordusunun ele geçirdiği Alman Marder 2 model tank imha edici yerleştirildi.

Aralarında Almanya üretimi Leopard tank, Marder piyade savaş aracı, ABD üretimi M1 Abrams tank, Bradley zırhlı muharebe aracı, M777 obüs, İngiltere üretimi Husky ve Sakson zırhlı araçlar ile Fransa üretimi AMX-10RC tekerlekli tank gibi dikkati çeken silahların yer aldığı sergide, çoğunluğu NATO üyesi ülkelerinde üretilen ve savaşta tahrip edilmiş askeri araçlar gösterildi.

Çatışmalarda ele geçirilen Ukrayna üretimi tanklar ve zırhlı araçlar da vatandaşların ilgisine sunuldu.

Sergide, Batı ülkeleri yapımı tanksavar, mayın ve diğer ateşli silahlarla teknik cihazlardan örneklerin yer aldığı bölüm de yer aldı.

Moskova'daki sergi, 31 Mayıs'a kadar açık kalacak. ???????

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Kaynak: AA / Güncel

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