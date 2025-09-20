Rusya, Ukrayna'da Berezovoye Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki ilerleyişi ve önceki hafta elde ettikleri başarılar belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel