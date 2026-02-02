Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Ulaşım Altyapısını Vurduk, İki Yerleşim Yerini Ele Geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Ukrayna'da askeri hedefleri vurduklarını ve iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Savunma Bakanlığı, saldırıların ulaşım altyapısını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanma noktalarını hedef aldığını belirtti. Ayrıca, İHA saldırısıyla bir kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

MOSKOVA, 2 Şubat (Xinhua) -- Rusya, önceki gün Ukrayna'da askeri hedefleri vurduklarını ve iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapısı ve 158 bölgedeki Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı belirtildi.

Rus güçlerinin Harkiv bölgesindeki Zelenoye ve Donetsk bölgesindeki Sukheskoye yerleşimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 4 adet güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu roket sisteminden atılan bir roketi ve 94 adet sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü de belirtildi.

Donetsk bölgesinde pazar günü Ukrayna'nın İHA aracı saldırısında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği, bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilmişti! Prenses Mette-Marit sessizliğini bozdu

Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen prenses sessizliğini bozdu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi

Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilmişti! Prenses Mette-Marit sessizliğini bozdu

Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen prenses sessizliğini bozdu
Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı

Gizli mesaj ifşa oldu, ülke ayaklandı: Derhal soruşturma başlatılsın
Acun Ilıcalı'nın hayali gerçekleşiyor! Kasasına çuval çuval para sokacak

Hayali gerçekleşiyor! Kasasına çuval çuval para sokacak