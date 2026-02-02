Rusya: Ukrayna'nın Ulaşım Altyapısını Vurduk, İki Yerleşim Yerini Ele Geçirdik

MOSKOVA, 2 Şubat (Xinhua) -- Rusya, önceki gün Ukrayna'da askeri hedefleri vurduklarını ve iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapısı ve 158 bölgedeki Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı belirtildi.

Rus güçlerinin Harkiv bölgesindeki Zelenoye ve Donetsk bölgesindeki Sukheskoye yerleşimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 4 adet güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu roket sisteminden atılan bir roketi ve 94 adet sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü de belirtildi.

Donetsk bölgesinde pazar günü Ukrayna'nın İHA aracı saldırısında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği, bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.