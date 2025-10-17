Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 11-17 Ekim'de Rusya- Ukrayna savaşındaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırıları" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'nın askeri savunma alanındaki işletmeleri, ulaşım ve enerji altyapı unsurları, mühimmat depoları, insansız hava araçları (İHA) montaj, depolama ve kullanma merkezleri ile Ukraynalı askerleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bildirilerek, "Harkiv bölgesinde Borovskaya Andreyevka, Pesçanoye ve Tihoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Alekseyevka ve Privolye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Moskovskoye, Balagan ve Novopavlovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 90 bin 700'ü aşkın İHA, 633 hava savunma füze sistemi, 25 bin 543 tank ve zırhlı araç, 1602 çok namlulu roketatar, 30 bin 531 obüs ve havan topu ile 44 binin üzerinde özel askeri aracın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.