Rusya, Ukrayna'da 324 hastaneyi vurdu - Haberler

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Rusya, Ukrayna'da 324 hastaneyi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, Ukrayna'da 324 hastaneyi vurdu

Rusya, Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın başından bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu.

Rusya, Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın başından bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yeni bir açıklama yaptı. Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, "Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, "Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur" dedi.

(İHA)

Rusya, Ukrayna'da 324 hastaneyi vurdu

Rusya, Ukrayna'da 324 hastaneyi vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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