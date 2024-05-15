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Rusya, Ukrayna'da 3 yerleşim birimini kontrol altına aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde toplamda 3 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zaporijya Ukrayna Harkiv Rusya Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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