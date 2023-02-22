Rusya-Ukrayna Çatışmasının 2022'de Dünya Ekonomisine Maliyeti 1,6 Trilyon ABD Doları Oldu

BERLİN, 22 Şubat (Xinhua) -- Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) Salı günü yayımladığı bir araştırmaya göre Rusya-Ukrayna çatışması olmasaydı küresel ekonomi 2022'de 1,6 trilyon ABD doları daha gelir üretebilecekti.

BERLİN, 22 Şubat (Xinhua) -- Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) Salı günü yayımladığı bir araştırmaya göre Rusya- Ukrayna çatışması olmasaydı küresel ekonomi 2022'de 1,6 trilyon ABD doları daha gelir üretebilecekti.

Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan IW uzmanı Michael Groemling, çatışmanın "yüksek bir küresel ekonomik öneme" sahip olduğunu söyledi. Groemling'e göre her şeyden önce enerji ve hammadde tedariki sorunları, tüm dünyadaki şirketlere baskı yaptı.

Araştırmada küresel üretimlerinin üçte ikisini kaybeden Batılı ekonomilerin bu durumdan özellikle etkilendiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da tırmanan enerji fiyatları 2022'de kısa bir süreliğine enflasyonu yüzde 10'un üzerine çıkardı. Fiyatlar, yardım önlemleriyle aşağı çekilebildi. Federal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı geçici verilere göre Ocak ayında enflasyon yüzde 8,7'de sabit kaldı.

IW, "Yüksek enerji fiyatları üretim aşamasında maliyet şoklarına neden olarak birçok şirket için hesaplanması güç bir yük halini aldı" ifadelerini kullandı.

Enstitü, bunun sonucunda tüketici fiyatlarında meydana gelen artışın, "hane halkının satın alma gücünü eriterek tüketimlerinde düşüşe yol açtığını" kaydetti. Son olarak şirketler, küresel belirsizlik ve yüksek fiyatlar yüzünden yatırım isteğini kaybetti.

IW, 2023'te 1 trilyon ABD doları tutarında ek küresel katma değer kaybı öngörüyor. "Ne yazık ki bu yıl henüz tehlike geçmedi" diyen Groemling, hammadde sıkıntıları ve belirsizliğin "2023'ten sonra da ülkeleri meşgul etmeye ve refaha darbe indirmeye devam edeceği" uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay 2023 için küresel ekonomi büyüme tahminini hafif şekilde artırarak yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarmıştı. IMF, Çin'in "yakın zamanda yeniden açılmasının, beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya yol açtığını" belirtmişti.