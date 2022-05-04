Rusya-Ukrayna Çatışmasından Etkilenen Siviller Zaporijya'da Konaklıyor
Xinhua - Güncel
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ZAPORİJYA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalardan etkilenen siviller, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan bir konaklama alanında yaşıyor.
ZAPORİJYA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalardan etkilenen siviller, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan bir konaklama alanında yaşıyor.
Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki bir konaklama alanında çalışan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) personeli, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)
Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan bir konaklama alanındaki insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)
Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan bir konaklama alanındaki insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)
Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan bir konaklama alanındaki insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)
Xinhua / Güncel