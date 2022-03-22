Rusya-Ukrayna Çatışması Türkiye'de Turizmin Canlanmasına Gölge Düşürdü

ANKARA, 22 Mart (Xinhua) — Türkiye, Kovid-19 pandemisinde gerileme yaşanırken 2022'de turizmin canlanacağını umuyordu. Ancak Rusya- Ukrayna çatışmasının sektör üzerinde kayda değer bir etkisi olacak ve canlanmaya yönelik umutları daha da azaltacak.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 28'i Rusya ve Ukrayna'dan geldi. Devam eden çatışma bu yıl turizm sektörümüz üzerinde gerçek bir etki yaratacak" dedi.

İstanbul'da Boğaz'da gezen turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Türkiye'nin 2021'de 4,7 milyon Rus ve 2 milyon Ukraynalı tatilciyi ağırladığını söyleyen Bağlıkaya, her iki ülkeden de önemli rezervasyon iptalleri geldiği için turist sayısının oldukça azalacağını da sözlerine ekledi. Bağlıkaya, "Çatışmalar bitse bile turizmimiz etkilenecek" dedi.

İstanbul'da bulunan Ayasofya'yı ziyaret eden turistler, 18 Aralık 2021. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Bağlıkaya, Türkiye'nin Balkanlar ve Ortadoğu'dan ziyaretçi çekerek bu kaybı telafi etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi. Side ve Alanya'da bulunan iki beş yıldızlı otelin Genel Müdürü Nusret Canatar, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu yıl Ukrayna'dan turist beklemiyoruz. Rus turistlerin de 1,5 milyon civarında olması bekleniyor" dedi.

Canatar, "2022'de çok ciddi bir gelir kaybı bekliyoruz, tüm turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u civarında" diye uyardı. Türkiye'nin güneyindeki tatil beldelerinde, Rus turistler için sezon normalde Mayıs ayı başlarında başlıyor.

İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda alışveriş yapan turistler, 18 Aralık 2021. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Ancak Canatar, çatışma yakında sona erse bile, batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden Rusların çoğunun zarar göreceğini ve bu yüzden yurtdışı tatillerini iptal edebileceklerini söyledi. Canatar, Airbus ve Boeing gibi uçak üreticilerinin Rusya'ya yönelik Batılı mali yaptırımlara katılması ve büyük Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması yüzünden Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların durumu ve sıklığının da endişe konusu olduğunu söyledi. Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'unu oluşturan turizm sektörü, ülke ekonomisinin temel direklerinden biri.

İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nı gezen turistler, 1 Şubat 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Rus ve Ukraynalı turistlerdeki keskin düşüşün aksine, Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yakın zamanda buzların çözülmesi nedeniyle İsrailli turistler Türk tatil yerlerine dönebilir. Ankara merkezli bir tur acentesinin yetkilisi Esra Kılıç Xinhua'ya verdiği demeçte, "Yirmi yıl önce on binlerce İsrailli turist tatil için Türkiye'ye gelirdi. Şimdi iki ülke ilişkileri onarılırken, turistlerin Akdeniz ve Ege kıyılarımıza dönmesini bekliyoruz" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9 Mart'ta Ankara'ya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasında yıllar sonra ilk kez üst düzey bir görüşme gerçekleştirmişti.

Xinhua / Güncel