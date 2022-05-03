Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

DONETSK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hem Rus hem de Ukraynalı askerler, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinden 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtiyor, ancak kesin sayı ve diğer detaylar konusunda iki taraftan farklı bilgiler geliyor.

Mariupol'daki Azovstal fabrikasından ve bitişik evlerden tahliye edilen insanlar, Donetsk'in Bezimenne köyünde bulunan geçici konaklama merkezine varıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Mariupol'daki Azovstal fabrikasından ve bitişik evlerden tahliye edilen insanlar, Donetsk'in Bezimenne köyünde bulunan geçici konaklama merkezine varıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Xinhua / Güncel