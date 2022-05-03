Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Sürüyor

DONETSK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hem Rus hem de Ukraynalı askerler, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinden 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtiyor, ancak kesin sayı ve diğer detaylar konusunda iki taraftan farklı bilgiler geliyor.

DONETSK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hem Rus hem de Ukraynalı askerler, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinden 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtiyor, ancak kesin sayı ve diğer detaylar konusunda iki taraftan farklı bilgiler geliyor.

Mariupol'daki Azovstal fabrikasından ve bitişik evlerden tahliye edilen insanlar, Donetsk'in Bezimenne köyünde bulunan geçici konaklama merkezine varıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Mariupol'daki Azovstal fabrikasından ve bitişik evlerden tahliye edilen insanlar, Donetsk'in Bezimenne köyünde bulunan geçici konaklama merkezine varıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Mayıs, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title