Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi Güncel Haberler Rusya'nın Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin hedef alındığını kaydeden Gladkov, "Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda iki binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok." dedi. Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, hasarın kısa sürede onarılacağını söyledi. Kaynak: AA / Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.