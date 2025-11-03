Rusya, Ukrayna Başbakanı Sviridenko'yu Yaptırımlar Listesine Ekledi

MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko'yu özel ekonomik yaptırımlara tabi kişiler listesine ekledi.

Hükümetin resmi internet sitesinde cumartesi günü yayımlanan kararnameyle güncellenen yaptırım listesinde Maliye Bakanı Sergiy Marçenko ve Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev gibi birçok üst düzey Ukraynalı yetkili bulunuyor.

Listede yer alan kişilere karşı, Rusya'daki nakit olmayan fonlarının, senetsiz menkul kıymetlerinin ve mülklerinin dondurulması ve bu kişilerin sermayelerini ülke dışına çıkarmalarının yasaklanması gibi önlemler uygulanıyor.

Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Sviridenko, temmuzda Ukrayna'nın parlamentosu olan Verhovna Rada'dan başbakanlık için güven oyu almıştı.