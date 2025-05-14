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Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri İçin İstanbul'da Toplantı Yapılacak

Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri İçin İstanbul'da Toplantı Yapılacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin yarın İstanbul'da Ukrayna heyetini bekleyeceğini ve Putin'in önceki açıklamalarının geçerliliğini koruduğunu duyurdu. Peskov, Avrupa'daki güvenlik durumunu da değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek."

"Avrupa'da istikrar ve güvenlik sistemi kötü durumda"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa ülkelerine nükleer silah taşıyan uçakların konuşlandırılması konusunda görüşmeleri başlatmaya hazır olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun Avrupa kıtasındaki güvenliğe ve istikrara katkıda bulunmayacağını belirtti.

Peskov, nükleer silaha sahip Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin Avrupa'da stratejik güvenlik mimarisinin oluşturulması amacıyla girişimlerde bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'da istikrar ve güvenlik sistemi, belirli nedenlerden dolayı kötü durumda." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Rusya'ya gelme ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri bildireceklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin'in gün içinde uluslararası telefon görüşmeleri yapacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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