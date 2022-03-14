Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek - Haberler

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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4'üncü turu sona erdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4'üncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 19'uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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