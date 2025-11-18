Haberler

Rusya, Türkiye'deki Ukrayna Müzakerelerine Katılmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Türkiye'de düzenleyeceği müzakerelere Rus tarafının katılmayacağını belirtti. Peskov, Ukrayna'nın Fransa'dan savaş uçağı alma sürecini de eleştirerek, bu durumun savaşı kışkırttığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının yarın Türkiye'de yapılacağını açıkladığı müzakerelere Rus tarafının katılmayacağını belirterek, "Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı.

Fransa'nın, Ukrayna'ya gelecek yıllarda 100 Rafale savaş uçağı tedarik etmesini değerlendiren Peskov, "Fransa, Kiev yönetimini silahlandırmaya devam ediyor. Fransa bunu şimdi yapıyor ve yarın da yapmayı planlıyor. Maalesef Fransa, barışa katkıda bulunmuyor, savaşı kışkırtıyor." diye konuştu.

Peskov, Kiev'in Fransa'dan satın alacağı uçakların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini savundu.

"Ukrayna tarafından yarınki görüşmelerle ilgili bilgi almadık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağı"na dair açıklamasına değinen Peskov, Ukrayna tarafından konuyla ilgili bilgi almadıklarını belirtti.

Peskov, "Görünüşe göre Zelenskiy, yarın İstanbul'da gerçekleşecek temaslardan bahsediyordu. Bunlar Zelenskiy'nin Türk dostlarımızla temasları. Bu müzakerelere (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff da muhtemelen katılacak. Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor. Pozisyonumuz Washington'da, İstanbul'da ve Kiev'de iyi biliniyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafının yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladığı müzakerelere katılıp katılmayacakları sorulan Peskov, "Hayır, Rus temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Bu temaslar şimdilik Rusya'nın katılımı olmadan yürütülüyor. İstanbul'da hangi konuların ele alınacağına dair bilgi bekleyeceğiz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk ve ABD tarafıyla bu konuda temaslarının planlanmadığını ancak buna açık olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters da yarınki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da katılacağını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
CHP'den gündeme bomba gibi düşen 'İmralı' iddiasına yalanlama

Bomba iddiaya yalanlama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan geldi! 850 bin liraya el koydu

Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Kuzey Koreli ve Japon oyuncuların selamlaşması olay oldu

İki düşman ülkenin futbolcularının selamlaşmasına bakın
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
Sapanca Gölü fay hattı boyunca fokur fokur kanıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy 'Asıl tehlike' diyerek uyarmıştı

Üşümezsoy'un "asıl tehlike" diyerek işaret ettiği göl adeta kaynıyor
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor

Bez Bebek'in minik yıldızı bombayı patlattı: Babamla aynı evde yaşıyor
Trump ve Ronaldo, Oval Ofiste maç yaptı

Trump ve Ronaldo, Oval Ofiste maç yaptı
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: Arabaya bindirilirken gördüm

Rojin soruşturmasında sürpriz tanık: "Babamın haberi var mı" dedi
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Başı derde girebilir! Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş dava

Başı derde girebilir! Kerem'e eşi benzeri görülmemiş dava
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.