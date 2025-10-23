Rusya Tu-22M3 Bombardıman Uçaklarının Baltık Üzerindeki Uçuşunu Tamamladı

MOSKOVA, 23 Ekim (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş görevini tamamladığını duyurdu.

Açıklamada çarşamba günü beş saatten uzun süren uçuşa savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.

Görevin belirli aşamalarında bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerin savaş uçaklarının da eşlik ettiği kaydedildi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşlarında uluslararası hava sahası kurallarına sıkı şekilde riayet edildiği de vurgulandı.