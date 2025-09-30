Rusya, Trump'ın Gazze Planını Destekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, "Rusya, Trump'ın şu anda yaşanan trajediyi önlemeye yönelik tüm çabalarını her zaman destekliyor ve memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Peskov, gazetecilerin ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik planı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Beyaz Saray'ın açıkladığı Trump'ın planını desteklediklerini belirten Peskov, "Rusya, Trump'ın şu anda yaşanan trajediyi önlemeye yönelik tüm çabalarını her zaman destekliyor ve memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

Bu planın uygulanması ve Orta Doğu'daki olayların barışçıl bir gelişme yoluna girmesine yardımcı olmasını dilediklerini kaydeden Peskov, Rusya'nın bu planın uygulanmasına katılmayacağını aktardı.

Peskov, "Amerikalılardan bu konuda herhangi bir sinyal gelmedi. Biz çatışmanın tüm taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov: "Planın tüm detayları açıklığa kavuşturulmalı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov d? Soçi'de Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını henüz görmediklerini ve detaylarını bilmediklerini söyledi.

Bazı Arap ülkelerinin bu planı memnuniyetle karşıladığına dikkati çeken Lavrov, "Filistin ve İsrail'in tüm komşu ülkelerin, bölge ülkeleri, Arap Ligi, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerinin ve ilk önce Filistinlilerin görüşünü öğrendiğimizde bu konudaki yaklaşımı belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Lavrov, plan kapsamında oluşturulması önerilen yeni bir uluslararası geçiş organı olan "Barış Kurulu"na Filistin Ulusal Yönetimi temsilcilerinin dahil edilmeyeceğine dair bilgi aldığını, Rusya'nın da bu kurula davet edilmediğini belirtti.

Lavrov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planı olumlu değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte Netanyahu, İsrail'in Gazze'de güvenliğin sağlanmasını kontrol etmeye devam edeceğini söyledi. Bu, uluslararası güçlerin oluşturulmasıyla uyuşmuyor. Planla ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.