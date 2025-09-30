Haberler

Rusya, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkese ulaşmayı amaçlayan barış planını desteklediklerini açıkladı. Zaharova, ateşkesin sürdürülebilir olması ve Filistin topraklarındaki durumun istikrara kavuşması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin, "Bu yönde atılan her türlü adım ve girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi ile ilgili barış planını değerlendirdi.

Bu planın Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun Gazze'den çıkarılması sürecinin başlamasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde insani yardımın sağlanmasını öngördüğünü dile getiren Zaharova, önde gelen Arap Müslüman ülkelerin bu inisiyatifi desteklediklerine işaret etti.

Filistin Ulusal Yönetimi'nin de kapsamlı bir barış anlaşmasın geliştirilmesi amacıyla tüm ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu açıkladığını belirten Zaharova, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Trump'ın Gazze ile ilgili planını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Zaharova, "Rusya, Gazze'de ateşkesin acilen sağlanması ve kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini sürekli savundu. Bu yönde atılan her türlü adımın ve girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkesin sürdürebilir olacağını ve Filistin topraklarındaki durumun uzun vadeli istikrara kavuşmasını sağlayacağını umuyoruz. Bu, saldırılar esnasında yok edilen altyapının yeniden inşa edilmesi için geniş çaplı çalışmaların başlatılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Planın sorunsuz şekilde hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Zaharova, bunun İsrail ve Filistin arasında tüm sorunların çözülmesiyle ilgili yapıcı diyaloğun yeniden başlatılmasına yol açacağına dair umudunu paylaştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
