Rusya, Trump ile Görüşme Planlamıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırı sonrası Putin'in Trump ile görüşme planının bulunmadığını, ancak gerekli olduğu takdirde hızlı bir şekilde kararlaştırılabileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme planlamadığını, gerekirse hızla kararlaştırılabileceğini bildirdi.

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a açıklamada bulundu.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planının bulunup bulunmadığı sorusuna Peskov, "Şimdilik yok ancak olası temas hızla kararlaştırılabilir." yanıtını verdi.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.