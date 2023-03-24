Rusya Tek Çin İlkesine Bağlılığını Yineledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova ve Beijing'in yakın dış politika koordinasyonunu tüm konularda sürdüreceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova ve Beijing'in yakın dış politika koordinasyonunu tüm konularda sürdüreceğini söyledi.

MOSKOVA, 24 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın tek Çin ilkesine bağlılığını yineledi.

Zaharova, Perşembe günkü haftalık basın toplantısında, "Rusya'nın Taiwan sorununa yönelik tutumu, 16 Temmuz 2001'de imzalanan Çin ile Rusya Arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nda belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu tutum, Rusya-Çin zirvesinde kabul edilen, yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının derinleştirilmesine yönelik ortak yazılı bildiride teyit edilmiştir" diye vurguladı.

Zaharova ayrıca Moskova ve Beijing'in tüm konularda yakın dış politika koordinasyonunu sürdüreceğini söyledi.