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Rusya, Suriye'den Askeri Ekipmanlarını Libya'ya Taşıdı

Rusya, Suriye'den Askeri Ekipmanlarını Libya'ya Taşıdı
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Rusya'nın Suriye'deki hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanlarını çekerek bir kısmını Libya'ya taşıdığı bildirildi. Bu gelişmeler, Rusya'nın Ortadoğu'daki etkisini artırmak ve General Haftar'a destek olmak amacı taşıyor.

Rusya'nın hava savunma sistemleri ve diğer silahlarını Suriye'den çektiği bildirildi. Suriye'den çekilen askeri ekipmanların bir kısmının Libya'ya taşıdığı belirtildi.Esad rejiminin en önemli müttefiklerinden olan ve iç savaş boyunca Suriye yönetimini askeri olarak da destekleyen Rusya'nın hava savunma sistemleri ve diğer silahlarını Suriye'den çektiği bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Suriye'den çekilen askeri ekipmanların bir kısmı Libya'ya taşındı.

Esad rejimi döneminde orduda görevli olan eski bir asker, dpa'ya açıklamasında bazı tesis ve tankların General Halife Haftar kontrolündeki Libya'nın doğusuna sevk edildiğini söyledi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine Rus hava savunma sistemlerinin Suriye'den çekildiğini teyit etti.

Esad rejiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın Suriye'de Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü ve liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Hava Üssü olmak üzere iki üssü bulunuyor. Üsler Rusya'nın Ortadoğu ve Afrika'daki nüfuzunu güçlendirmesi açısından önem taşıyordu.

WSJ'nin haberine göre, Rus uçak gemileri son olarak S-400 ve S-300 hava savunma sistemlerini Suriye'den Libya'nın doğusuna taşıdı. BBC'nin uydu görüntülerini değerlendirdiği haberinde ise her iki Rus üssünde de Rus askeri araçlarında bir yoğunluk görüldüğüne yer verildi. BBC'nin haberinde, üslerdeki hareketliliğin Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını tamamen geri çekme veya azaltma planının hazırlığı olduğu öne sürüldü.

Rusya lideri Vladimir Putin'in şimdi de General Haftar'ın kontrolündeki bölgeye nüfuz etmek ve kendi menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek istediği belirtiliyor. Putin yönetimi, uzun yıllardır Libya'da Trablus hükümeti ile iktidar mücadelesi içinde olan General Haftar'ı destekliyor.

Gözler Libya'ya çevrildi

Rusya'nın Suriye'deki askeri ekipmanlarını Libya'ya kaydırdığını ortaya çıkmasının ardından gözler Muammer el Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana siyasi istikrarın sağlanamadığı Libya'ya çevrildi.

Dpa'nın haberine göre Batılı ülkelerin askeri yetkilileri de Rusya'nın Libya'daki varlığını güçlendirecek adımlar atıp atmadığını yakından takip ediyor.

Alman Savunma Bakanlığının dpa'nın ulaştığı 11 Aralık tarihli raporunda, "Temelde Rusya'nın Libya'nın doğusunda iktidarı elinde bulunduran General Hafter arcılığıyla Tobruk limanına gerektiğinde oraya mühimmat sevk etmek için ayrıcalıklı erişim hakkı bulunuyor" değerlendirmesine yer verildi.

Tahminlere göre Rusya'nın Libya'da Wagner Grubu mensubu çok sayıda paralı askeri de bulunuyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer muhalif örgütlerin ilerleyişi sonucu 8 Aralık'ta Baas ve Esad rejimi devrilmişti. Suriye'de HTŞ'nin iktidarı ele geçirmesinin ardınan ülkenin devrik lideri Beşar Esad ailesi ile birlikte Rusya'ya sığınmıştı.

dpa/BÖ,HS

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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