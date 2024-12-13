Üye Girişi
Haberler
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi

 Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Rusya, Suriye'de Askeri Üsleri Koruma Amacında

Rusya, Suriye'de Askeri Üsleri Koruma Amacında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'deki askeri üslerin terörle mücadelede önemli rol oynadığını vurguladı ve uluslararası terörizmle mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

MOSKOVA, 13 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini terörle mücadelede önemli oldukları için korumayı umduğunu söyledi.

Bogdanov perşembe günü yaptığı açıklamada, "Terörizm ve IŞİD ile mücadelenin bitmediği ve kolektif çaba gerektirdiği konusunda genel bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, varlığımız uluslararası terörizmle mücadelede önemli bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Moskova'nın Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun siyasi komitesiyle temas kurduğunu ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konularını görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Bogdanov, Suriye'den ayrılmak isteyen Rus vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Bogdanov ayrıca Rusya'nın Suriye'deki durumla ilgili olarak İsrail ile temas halinde olduğunu da kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Ünlü sanatçı gözaltında
img

Patronlardan milyonlarca çalışanı küplere bindirecek talep
img

Fotoğraftaki detay tarihi ziyaretin önüne geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.