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Rusya, Sudan'da Ateşkes Çağrısını Veto Etti

Rusya, Sudan'da Ateşkes Çağrısını Veto Etti
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Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sudan'daki ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yönelik yükümlülükleri uygulama çağrısını içeren karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye ülkenin 'evet' oyu verdiği karara, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Lammy'den sert eleştiriler geldi.

NEW Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) Cidde Bildirgesi uyarınca yükümlülüklerini uygulama çağrısı yapılan karar tasarısını veto etti.

15 üyeli BMGK'de İngiltere ve Sierra Leone tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Rusya'nın veto ettiği karar tasarısı, diğer 14 BMGK üyesinden "evet" oyu aldı.

"Rusya barışın düşmanı"

Oylama sonrasında açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Tek bir ülke Konseyin tek bir sesle konuşmasını engelledi. Tek bir ülke barışın düşmanı." dedi.

Rusya'nın vetosunun utanç verici olduğunu dile getiren Lammy, " Rusya'nın bu kararı, tekrar gerçek rengini dünyaya gösteriyor. ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin utanmalı. Ukrayna'daki saldırganlığından, Afrika kıtasında şiddet ve çatışmayı yayan paralı askerlerinden ve küresel güneyin dostu gibi davranıp Afrikalıları daha fazla ölüm, tecavüz, açlık ve savaşa mahkum bıraktığından utanmalı." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski ise Lammy'nin ifadelerinin "yeni İngiliz sömürge" zihniyetinin bir göstergesi olduğunu belirterek, İngiltere'nin bu yüzden nüfuz ve güç kaybetmeye devam ettiğini dile getirdi.

Sudan'da duruma acilen çözüm bulunması gerektiği konusunda Rusya'nın da BMGK üyeleriyle mutabık olduğunu kaydeden Polyanski, bunun için temel ihtiyacın ateşkes olduğunu söyledi.

Polyanski, BMGK'nın söz konusu ateşkesin sağlanması için taraflara yardımcı olması gerektiğini kaydederek, "Ancak bu, açık ve istikrarlı bir şekilde yapılmalı. BMGK üyelerinin sömürgecilik sonrası istekleriyle tatlandırılmış kişisel fikirlerinin Konsey kararıyla Sudan halkına dayatılması yoluyla değil." diye konuştu.

Mevcut karar tasarısıyla ilgili en büyük sorunun sivillerin korunması ve sınırların korunması gibi hususlardan "kimin yükümlü" olduğunu belirtmemesi olduğunu ifade eden Polyanski, "Bundan sadece Sudan hükümeti sorumlu olmalı ve bu rolü oynamalı." ifadelerini kullandı.

Polyanski, İngiltere'nin açık bir şekilde meşru Sudan hükümetine atıfta bulunmaktan kaçındığını, bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Karar tasarısında Sudan'da taraflara 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve sivilleri koruma çağrısı yapılırken, HDK'nın Faşir ve diğer yerlerdeki saldırıları kınanıyordu.

Tarafların insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması çağrısı yapılan karar tasarısında, üye ülkelere "dış müdahaleden" kaçınma çağrısı yapılıyordu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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