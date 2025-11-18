Rusya, Su-57 Savaş Uçaklarının İhracatını Gerçekleştirdi

Rusya'nın ilk defa 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Su-57 ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun." diye konuştu.

Badeha, Su-57'yi alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.