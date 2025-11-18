Haberler

Rusya, Su-57 Savaş Uçaklarının İhracatını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Rusya, 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının ihracatını gerçekleştirdi. Uçağın üretim şirketinin CEO'su, yabancı müşterilerin ilk iki uçağı aldığını ve savaş görevine başladığını açıkladı. Uçağın alıcı ülkesi hakkında kesin bilgi yok ancak Cezayir olabileceği iddiaları var.

Rusya'nın ilk defa 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Su-57 ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun." diye konuştu.

Badeha, Su-57'yi alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
