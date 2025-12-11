Rusya'nın Modernize Edilmiş Su-34 Bombardıman Uçaklarının Teslimatı Tamamlandı

MOSKOVA, 11 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın özellikleri iyileştirilen Su-34 saldırı uçaklarının son partisinin teslimatını tamamladığı bildirildi.

Rus devletine ait havacılık devi Rostec'e bağlı Birleşik Uçak Şirketi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada teslim edilen modelin gerekli tüm yer ve uçuş testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi. Yapılan iyileştirmelerle birlikte uçağın birkaç yüz kilometre mesafeden daha isabetli ve güçlü saldırı kabiliyetine kavuştuğu ifade edildi.

Hava savunma sistemleriyle korunanlar da dahil olmak üzere kara, deniz ve hava hedeflerini imha etmek üzere tasarlanan uçağın, saldırı görevlerinin yanı sıra hava keşif görevleri de icra edebildiği ifade edildi.

Birleşik Uçak Şirketi CEO'su Vadim Badeha, 2025 yılı üretiminin planlandığı şekilde tamamlandığını ve gelecek yılın üretim çalışmalarına şimdiden başlandığını belirterek, içinde bulunduğumuz yılın "taktik uçak teslimat sayısı açısından en verimli yıllardan biri" olduğunu kaydetti.