Rusya Stratejik Nükleer Güçler Tatbikatı Düzenledi

MOSKOVA, 23 Ekim (Xinhua) -- Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nezaretinde stratejik nükleer güçler tatbikatı düzenlendi.

Kremlin'den çarşamba günü yapılan açıklamaya göre tatbikata, Rusya'nın nükleer üçlüsünün kara, deniz ve hava güçlerindeki tüm unsurları katıldı. Tatbikat sırasında kıtalararası balistik füzelerin ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin tatbiki fırlatma işlemleri gerçekleştirildi.

Tatbikatta Plesetsk Devlet Test Kozmodromu'ndan Kamçatka'daki Kura atış bölgesine doğru bir Yars kıtalararası balistik füzesi ve Barents Denizi'ndeki nükleer enerjiyle çalışan stratejik Bryansk denizaltısından bir Sineva balistik füzesi de fırlatıldı.

Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları da tatbikata katılarak havadan seyir füzeleri fırlattı.

Tatbikatta Rusya'nın komuta ve kontrol yapılarının hazırlık durumu seviyesinin yanı sıra operasyonel personelin kendilerine tahsis edilen birimleri yönetme konusundaki tatbiki becerilerinin de test edildiğini kaydeden Kremlin, tüm eğitim görevlerinin tamamlandığını belirtti.