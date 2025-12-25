Haberler

Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinde planlı uçuş yaptı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatten fazla süren planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçuşa, Rus Su-33 savaş uçakları ve yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu uçaklara, Rus "Su-33" tipi savaş uçakları ve yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz sularında düzenli olarak uçuş yaptığı ve uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı belirtildi.

