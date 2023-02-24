Rusya, Soyuz Ms-23 Uzay Aracını Yörüngeye Fırlattı

VLADİVOSTOK, 24 Şubat (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Soyuz MS-23 uzay aracının planlanan yörüngeye Cuma günü başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

MS-23 uzay aracını taşıyan bir Soyuz-2.1a roketi, Moskova saatiyle 03.24'te Kazakistan'daki Baykonur fırlatma sahasından havalandı. Roscosmos'un resmi internet sitesinde, uzay aracının insansız modda uçtuğu ve iki gün içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetleneceği kaydedildi..

MS-23 uzay aracı tıbbi araştırma, uzay istasyonu temizliği, hava kalitesi izleme ve bilimsel deney ekipmanları ile yiyecek ve diğer malzemelerden oluşan 430 kilogramlık kargoyu ISS'ye ulaştıracak.

MS-23'ün Eylül 2022'de MS-22 ile ISS'ye gönderilen üç astronotu Dünya'ya geri getirmesi bekleniyor. MS-22 uzay aracına Aralık ayında küçük bir göktaşı çarptı ve uzay aracının dış radyatöründe soruna neden oldu.