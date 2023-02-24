Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Soyuz Ms-23 Uzay Aracını Yörüngeye Fırlattı

Güncel Haberler

Rusya, Soyuz Ms-23 Uzay Aracını Yörüngeye Fırlattı

VLADİVOSTOK, 24 Şubat (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Soyuz MS-23 uzay aracının planlanan yörüngeye Cuma günü başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

VLADİVOSTOK, 24 Şubat (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Soyuz MS-23 uzay aracının planlanan yörüngeye Cuma günü başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

MS-23 uzay aracını taşıyan bir Soyuz-2.1a roketi, Moskova saatiyle 03.24'te Kazakistan'daki Baykonur fırlatma sahasından havalandı. Roscosmos'un resmi internet sitesinde, uzay aracının insansız modda uçtuğu ve iki gün içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetleneceği kaydedildi..

MS-23 uzay aracı tıbbi araştırma, uzay istasyonu temizliği, hava kalitesi izleme ve bilimsel deney ekipmanları ile yiyecek ve diğer malzemelerden oluşan 430 kilogramlık kargoyu ISS'ye ulaştıracak.

MS-23'ün Eylül 2022'de MS-22 ile ISS'ye gönderilen üç astronotu Dünya'ya geri getirmesi bekleniyor. MS-22 uzay aracına Aralık ayında küçük bir göktaşı çarptı ve uzay aracının dış radyatöründe soruna neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title