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Rusya, sivillerin saklandığı okulu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, sivillerin saklandığı okulu vurdu

- Rus ordusu, Ukrayna'nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurdu.

- Rus ordusu, Ukrayna'nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldı. Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, " Irkçılar Belogorovka köyünde bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu köyde son zamanlarda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus katiller bugün sivil vatandaşlara karşı savaştılar ve neredeyse tüm köy halkının saklandığı okulu vurdular. Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulda göçük altından 30 kişi çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Luhansk, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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