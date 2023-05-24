- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırdı" Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını koruyan Rus donanmasına ait İvan Hurs gemisine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

- Rusya Savunma Bakanlığı: " Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırdı"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını koruyan Rus donanmasına ait İvan Hurs gemisine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasında tansiyon yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Türkiye'ye gaz taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarını koruyan Karadeniz'de görevli Rus donanmasına ait İvan Hurs savaş gemisine saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün saat 05.30'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, TürkAkımı ve Mavi Akım'ın işleyişinin güvenliğini sağlamak için görev yapan Karadeniz Filosuna bağlı Ivan Hurs gemisine üç insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulundu" denildi.

Saldırı İstanbul Boğaz'ının 140 kilometre mesafede düzenlendi

Açıklamada saldırı girişiminin İstanbul Boğaz'ının 140 kilometre uzağında gerçekleştiği belirtilerek, "Düşmana ait insansız deniz araçları, boğazın 140 kilometre kuzeydoğusunda İvan Hursk gemisinden yapılan ateşlemelerle imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı İvan Hurs savaş gemisinin saldırıdan zarar görmediğini de vurgularken, geminin doğalgaz boru hatlarının güvenliğini sağlamaya devam ettiğini aktardı.