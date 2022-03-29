Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu vurduk - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu vurduk

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Hava Kuvvetlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 68 askeri hedefi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında 3 komuta merkezi, 3 adet Buk-M1 ve 1 adet Osa olmak üzere 4 hava savunma füze sistemi, 1 telsiz istasyonu, 5 çok namlulu roketatar, 2 cephane ve 3 yakıt deposu ile 19 destek merkezi ve askeri araç alanının bulunduğunu aktardı.

Rus hava savunma füze sistemlerinin 3 Ukrayna insansız hava aracını da yok ettiğini belirten Konaşenkov, "28 Mart akşamı Rivne bölgesinde Klevan yerleşim birimindeki büyük bir yakıt üssü havadan yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Bu üs Kiev yakınlarında Ukrayna askeri araçlar için akaryakıt temin ediyordu." ifadesini kullandı.

AA / Ali Cura - Güncel

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