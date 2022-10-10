- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yaptığı geniş çaplı füze saldırılarında belirlenen tüm hedeflerin...

- Rusya Savunma Bakanlığı: " Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı"



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yaptığı geniş çaplı füze saldırılarında belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen saldırılarda belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğunu belirterek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından yapılan tüm saldırılar püskürtülüyor"

Buna karşılık Ukrayna ordusunun da bazı noktalara taarruzlarını sürdürmeye çalıştığını ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Konaşenkov, "Düşman, Kupiansk yönünde 4 taktik grubunu kullanarak Kislovka, Tabaevka ve Kuzemovka yerleşim alanlarına başarısız taarruz operasyonları gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından yapılan tüm saldırılar püskürtülüyor. Düşmanın kayıpları 40 asker, 5 tank, 4 zırhlı savaş aracı ve 15 askeri araç olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.