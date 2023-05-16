Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle çatıştığı anları paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin saldırı hazırlığında olan Ukraynalı askerlerle çatıştığı anları paylaştı. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna saldırısının geri püskürtüldüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Görev sırasında gözlemci, siperlerde Ukraynalılardan oluşan silahlı bir grubun hareketini tespit etti. Durum birlik komutanına bildirildikten sonra düşmanı etkisiz hale getirmek için ateş açıldı' ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde, Rus askerlerinin bomba atarlarla ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı anlar yer aldı.