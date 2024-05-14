Üye Girişi
Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Rüşvet İddiasıyla Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov'un rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Kuznetsov'un evinde yapılan aramada değeri 100 milyon rubleyi aşan ziynet eşyası bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov'un rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuznetsov aleyhine rüşvet aldığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada, Kuznetsov'un 2021 ila 2023 yıllarında özel şirketlerden rüşvet aldığının tespit edildiği, Kuznetsov'un evinde yapılan aramada da değeri 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1 milyon dolar) aşan ziynet eşyası bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, mahkemenin Kuznetsov'un tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title