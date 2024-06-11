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Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Donanması Atlantik Okyanusu'nda tatbikat yaptı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Donanmasına bağlı savaş gemilerinin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikat yaptığını duyurdu. Tatbikatta, çok amaçlı nükleer denizaltı ve fırkateyn kullanılarak sahte düşman hedeflerine karşı eğitim yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Donanmasına bağlı savaş gemilerinin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikat yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun mesafeli görevleri yerine getiren çok amaçlı nükleer denizaltı "Kazan" ile "Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov" fırkateyninin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikatlar yapmaya başladığı belirtildi.

Tatbikatın detayına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Tatbikatın bir parçası olarak, bir fırkateyn ve nükleer güçle çalışan bir denizaltı mürettebatı, bilgisayar simülasyonu kullanarak, 600 kilometreden fazla mesafede bulunan sahte bir düşmanın gemi gruplarını temsil eden deniz hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımı konusunda eğitim yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birkaç gün önce Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov fırkateyninin bir hava saldırısını püskürtmek için tatbikat yaptığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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