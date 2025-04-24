Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Bogdanovka'yı Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği ve birçok İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya ait 87 İHA'nın Moskova, Belgorod, Kursk, Voronej, Bryansk, Lipetsk, Nijniy Novgorod bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'ın üzerinde düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Tarasovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.