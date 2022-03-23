- Rusya Savunma Bakanlığı: "Bugün Ukrayna'ya ait 83 askeri tesis vuruldu"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü Rus operasyonlarında Ukrayna'ya ait 83 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugünkü operasyonlarının sonuçlarıyla ilgili detaylara değindi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 54. Mekanize Tugayı'nın geri çekilen birliklerini takip eden Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri, günde 4 kilometre daha ilerleyerek Novomikhailova yerleşimine yaklaştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Verkhnetoretskoe yerleşim alanının kontrolünü ele geçirdi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Hava İndirme Tugayı'nın birimlerine saldırmaya devam ediyor. 2 tank, 5 piyade savaş aracı, 3 saha topçusu ve 7 arazi aracı imha edildi. 22 Mart'ta Ukrayna askeri tesislerine hava ve deniz kaynaklı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ateşlendi. Lısıçansk ve Kramatorsk yerleşim alanları Ukrayna birliklerine ait akaryakıt ve yağ depoları, Druzhkivka'da bir roket ve topçu silah deposu, Nadezhdina ve Novooleksandrovka'daki mühimmat depoları imha edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov açıklamasının devamında, Ukrayna ordusuna ait 83 askeri tesisi imha ettiklerini de belirterek, "Operasyonel-taktik ve Ordu Havacılığı, Ukrayna'nın 83 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 4 komuta merkezi, 4 uçaksavar füze sistemi, 3 roket, topçu silah ve mühimmat deposu ve ayrıca 68 askeri teçhizat alanı yer aldı. Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 6 insansız hava aracı imha etti. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 236 insansız hava aracı, 185 uçaksavar füze sistemi, bin 547 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 154 çok amaçlı roketatar, 612 top ve havan topu ile bin 343 adet havan topu ve askeri araçlar imha edildi" dedi.