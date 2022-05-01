Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı"

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı" Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından 46 sivilin ayrıldığını açıkladı.

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından 46 sivilin ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik çağrılara karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fabrikadan çıkan sivillerin görüntüsü paylaşılarak yapılan açıklamada, "Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title