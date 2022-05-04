Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız" - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı: 'Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız'

Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 3 gün boyunca Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik insani koridor açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 3 gün boyunca Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik insani koridor açılacağını duyurdu.

Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki siviller hala tahliye bekliyor. Dün 156 sivilin tahliyesinin ardından fabrikada kalan sivillerin tamamının tahliye edilmesi için Rusya Savunma Bakanlığı, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde insani koridor açılacağını duyurarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde TSİ 08.00 - 18.00 saatleri arasında bölgeden insani bir koridor açıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, fabrikadaki sivillerin tahliyesi için tek taraflı ateşkes ilan edildiğini belirterek, bu süre zarfında Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri oluşumlarının tek taraflı olarak saldırıları durdurduğunu ve birimlerin güvenli bir mesafeye çekildiğini kaydetti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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