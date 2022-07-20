Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" askeri birliğini denetledi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Batı" askeri birliğine, Ukrayna ordusunun saldırılarını sert şekilde engelleme talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Batı" askeri birliğine, Ukrayna ordusunun saldırılarını sert şekilde engelleme talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" Rus askeri birliğini denetledi. Şoygu, "Rusya ile sınır bölgelerinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını imha etme etkinliğini artırma ve ele geçirilen yerleşim birimlerine yönelik saldırıları sert şekilde engelleme" talimatı verdi. Geçen hafta, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetleyen Bakan Şoygu, birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti. Şoygu, 18 Temmuz'da "Doğu" askeri birliğini de denetleyerek, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı vermişti. AA / Dmitri Chirciu - Güncel Sergey Şoygu Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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