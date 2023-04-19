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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi

Güncel Haberler

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Kaluga bölgesinde bulunan Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Kaluga bölgesinde bulunan Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Kaluga bölgesinde konuşlu Stratejik Füze Kuvvetlerinin askeri birliklerini ziyaret etti.

Söz konusu birliklerden birini denetleyen Şoygu'ya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, birliklerin "Yars" kıtalararası balistik füze sistemleriyle donatılması ve modern altyapının oluşturulması süreci hakkında bilgi verdi.

Bakan Şoygu ayrıca stratejik füze sisteminin görev sürecini denetledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Sergey Şoygu Rusya Güncel Haberler

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