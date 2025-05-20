Rusya Savunma Bakanı Belousov, Merkez Askeri Grubu Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu teftiş ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Belousov, grubun komutanı Valeriy Solodçuk'tan cephedeki durum hakkında bilgi alarak bazı talimatlar verdi.

Merkez Askeri Grubuna bağlı komuta merkezlerini de ziyaret eden Belousov, birlik komutanlarından Ukrayna ordusunun eylemleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.