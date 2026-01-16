Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikleri teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Gruba bağlı birliklerin Ukrayna'da görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Belousov'a birlik komutanları cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Grubun Komutanı Sergey Kuzovlev, birliklerin 320 kilometrelik cephe hattında ilerlemeye devam ettiğini bildirerek, "10 yerleşim biriminin kurtarılması için çatışmalar sürüyor." dedi.

Rus ordusunca ele geçirilen Harkiv bölgesinin Kupyansk kentindeki duruma değinen Kuzovlev, Ukraynalı askerlerin Kupyansk'a girme girişiminde bulunduğunu ancak şehrin tüm bölgelerinin kontrol altında olduğunu söyledi.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.