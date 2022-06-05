Rusya saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
AA - Abdullah Onver - Güncel
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Yıkılan binanın drone görselleri Enkaz kaldırma çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Yıkılan binanın drone görselleri
Enkaz kaldırma çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
AA / Abdullah Onver - Güncel