Rusya saldırısı altındaki Severodonetsk kentinde bir bina ağır hasar gördü
AA - Güncel
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Yangın söndürme çalışması Hasar gören bina Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 5 katlı bir binada ağır hasar meydan geldi.
Yangın söndürme çalışması
Hasar gören bina Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 5 katlı bir binada ağır hasar meydan geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası 4 kişi binadan yaralı olarak çıkarıldı.