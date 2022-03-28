Rusya saldırısı altındaki Severodonetsk kentinde bir bina ağır hasar gördü - Haberler

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Rusya saldırısı altındaki Severodonetsk kentinde bir bina ağır hasar gördü

AA - Güncel
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Yangın söndürme çalışması Hasar gören bina Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 5 katlı bir binada ağır hasar meydan geldi.

Yangın söndürme çalışması

Hasar gören bina Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 5 katlı bir binada ağır hasar meydan geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası 4 kişi binadan yaralı olarak çıkarıldı.

Rusya saldırısı altındaki Severodonetsk kentinde bir bina ağır hasar gördü

Rusya saldırısı altındaki Severodonetsk kentinde bir bina ağır hasar gördü

Rusya saldırısı altındaki Severodonetsk kentinde bir bina ağır hasar gördü

AA / Güncel

Ukrayna, Yangın, Rusya, Güncel, Haberler

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