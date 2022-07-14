Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak - Haberler

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Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
Rusya, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basınına karşı aynı önlemleri alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşuna yönelik benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşuna yönelik benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasada, "Rus medyasının faaliyetlerinin yabancı bir devlette yasaklanması (kısıtlanması) durumunda, yanıt olarak Rusya Federasyonu Başsavcısı veya Başsavcı yardımcılarının kararı ile o devletin medya kuruluşunun faaliyetleri yasaklanacak (sınırlanacak)." ifadesine yer verildi.

Buna göre, yabancı medya kuruluşunun Rusya'daki akreditasyonu veya lisansı iptal edilerek, faaliyetleri yasaklanabilecek.

Ayrıca Putin'in imzaladığı yasa gereği, Rus vatandaşlarının hayatını, sağlığını ve varlığını tehlikeye atacak, devletin düzenini bozacak haberler yayan medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınacak. Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yalan bilgiler yayacak medya kuruluşları da bu önleme tabi tutulacak.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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